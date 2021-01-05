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Ekonomi Borsa günü düşüşle tamamladı
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 18:19:07 -
Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,39 değer kaybederek 1.489,56 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,87 puan azalırken, toplam işlem hacmi 42,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,30, holding endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,67 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 2,51 ile spor oldu.

Gün içinde 1.506,89 puana kadar yükselerek rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 1.490,00 puanın altında dengelendi.

Analistler, küresel piyasalarda gözlerin ABD'nin Georgia eyaletinde gerçekleştirilecek ikinci tur Senato seçimlerine çevrildiğini belirterek, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle İngiltere başta olmak üzere alınan sıkı tedbirlerin risk iştahının azalmasına neden olduğunu söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ADP istihdam raporu ve fabrika siparişleri, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.500 ve 1.520 seviyelerinin direnç, 1.470 ve 1.450 puanın destek konumuna gelebileceğini ifade etti.

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