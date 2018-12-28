Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Borsa günü düşüşle kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 539,46 puan azalarak 90.435,33 puana geriledi

28 Aralık 2018 Cuma 18:17
Borsa günü düşüşle kapattı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 değer kaybıyla 90.435,33 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 539,46 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,31 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,26 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 91.500 puanı test etmesinin ardından 90.000-90.500 bandında dengelendi.

Analistler, haftaya yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve Avro Bölgesinde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek, 91.300 ve 92.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 18:17
  1. BIST 100 endeksi
  2. Borsa
  3. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hollandalı isimden flaş sözler: PYD/PKK'ya karşı bakış açım değişti
    1. Hollandalı isimden flaş sözler:..
    2. Lezzetin sırrı terbiye!
    3. B grubuna sahipseniz böyle beslenin...
    4. Türk Kızılayı Bosna Hersek'te daimi..
    5. AK Parti İstanbul İBB başkan adayı kim?
    6. TSK tarafından son bir haftada yurt..
    7. Bakanlık açıkladı! 27 terörist etkisiz..
    8. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit..
    9. Kan ısıtan, soğutan, besleyen, koruyan..
    10. Bahçem yok balkonum var
    11. "Olcay Şahan ve Zeki Yavru için..
    12. GÜNCELLEME - Çeyiz yastığı içinde..
    13. Balkondan düşen üniversiteli gençten..
    14. 2019 yılbaşında tatil kaç gün olacak?
    15. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    16. AB kan grubuna sahip insanlar nasıl..
    17. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    18. Borsada işlem hacmi sıralaması
    19. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    20. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?