Borsa günü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,56 değer kaybederek günü 5.404,43 puandan bitirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 85,91 puan azalırken, toplam işlem hacmi 116,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,42 ve holding endeksi yüzde 1,83 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,76 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 4,20 ile turizm oldu.

Analistler, küresel piyasalarda para politikalarına ilişkin belirsizliklerin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Bu hafta yoğun makroekonomik veri takviminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini aktaran analistler, yarın Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını söyledi.

Yarın veri gündeminde yurt içinde finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıkacağını bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 ve 5.700 puanın direnç, 5.400 ve 5.340 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.