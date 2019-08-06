Borsa günü artışla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST-100 günü yüzde 0,92 yükselişle 99 bin 583 puandan tamamladı.

EN FAZLA KAZANDIRAN İLETİŞİM

Bankacılık endeksi yüzde 1,67, holding endeksi yüzde 0,65 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,59 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,72 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 ENDEKSİ

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 910,54 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira olarak gerçekleşti.