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Borsa günü 90.000 puanın üzerinde tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.825,32 puan ve yüzde 3,24 artarak 90.011,62 puana çıktı

30 Mayıs 2019 Perşembe 18:25
Borsa günü 90.000 puanın üzerinde tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,24 değer kazancıyla 90.011,62 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.825,32 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 4,54 holding endeksi yüzde 2,75 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında tüm sektör endeksleri günü yükselişle kapatırken, en fazla kazandıran yüzde 5,79 ile finansal, kiralama, faktoring oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kazançları ve döviz kurlarındaki gerilemeden bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 90.000 puanın hemen üzerinde tamamladı.

Analistler, bu hafta içinde yapılan düzenlemelerle fonlara portföylerinin belli bir kısmını Borsa İstanbul'da değerlendirme zorunluluğu getirilmesinin ve CDS primlerinin 500 puanın altına inmesinin pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Yarın yurt içinde büyüme, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.500'ün direnç, 85.500'ün ise destek olarak öne çıktığını söyledi.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 1. çeyrekte yüzde 2,5 azalmasını bekliyor.


- Dolar/TL 1 ayın en düşük seviyesini gördü


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bu hafta başında açıkladığı zorunlu karşılık oranlarına ilişkin artış kararı ve TL varlıklarını destekleyici kararların etkisiyle dolar/TL gerilemeye devam ediyor. Bugüne düşüşle başlayan ve 5,8625 ile 24 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL saat 18.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,90 azalışla 5,8979 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışa göre yüzde 1,82 değer kaybıyla 6,5785 seviyesinde, sterlin/TL de yüzde 2,06 düşüşle 7,4360 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,8500'in destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 18:25
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