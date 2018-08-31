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Borsa güne yükselişle giriş yaptı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 artışla 93.450,11 puandan başladı.

31 Ağustos 2018 Cuma 10:13
Borsa güne yükselişle giriş yaptı

Açılışta BIST 100 endeksi, 169,41 puan ve yüzde 0,18 artışla 93.450,11 puana yükseldi. Bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,37 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,92 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. 

Dün resmi tatil nedeniyle kapalı olan Borsa İstanbul'da çarşamba günü satış ağırlıklı bir seyir izlenmiş ve BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,62 değer kaybederek 93.280,71 puandan kapanmıştı.

 

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 10:13
  1. Borsa İstanbul
  2. BIST 100 endeksi
  3. puan
  4. yükseliş

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