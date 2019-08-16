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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,64’lük yükselişle başladı.

16 Ağustos 2019 Cuma 10:36
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,64’lük yükselişle başladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,64’lük yükselişle başladı. Endeks, 620,35 puanlık artışla 97 bin 199 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,80, holding endeksi de yüzde 0,84 değer kazandı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 10:36
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