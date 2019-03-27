0553 313 94 23

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,45’lik yükselişle başladı.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:28
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,45’lik yükselişle başladı.


Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,45’lik yükselişle başladı. Endeks, 442,10 puanlık artışla 97 bin 820 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Pekyatırmacı: "Selçuklu örnek bir ilçe olmaya devam edecek"
    1. Başkan Pekyatırmacı: "Selçuklu örnek..
    2. Lisanslı elektrik üretimi ocakta azaldı
    3. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    4. Yapı Kredi, ışıklarını Dünya Saati..
    5. Başkan Çerçioğlu: “Mustafa Savaş..
    6. Sultan Baba Cemaatinden Cumhur..
    7. Zincir marketler de tanzim satış yapacak
    8. CHP'li Altay hakkında soruşturma..
    9. Vergi yükü azaltılacak! Özel halk..
    10. Avustralya'da "ambalaj pazarı" için..
    11. Gürkan’a Türk Chopper’dan ‘onursal’..
    12. Turizmci Kazım Gül, son yolculuğuna..
    13. MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK..
    14. 27. Dönem CHP Milletvekili Engin..
    15. Sabri Ülker Bilim Ödülü başvuruları..
    16. Merzifon’daki hastaneye taş kırma..
    17. Sürmene’de 1. Pide Festivali coşkulu..
    18. Renault-Nissan-Mitsubishi bulut..
    19. Cedi'den Celtics potasına 15 sayı
    20. Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 46..
    21. Türk Telekom’un olağan genel kurulu 2..
    22. Prof.Dr. Ali Erbaş öğrencilere seslendi
    23. PKK'nın tepe kadrosuna ağır darbe
    24. Dr. Aydoğan Arslan gençlerle maç yaptı
    25. "Geleceğin Meslekleri Eğitimi" ATÜ’de..
    26. Girişimcileri bürokrasiye boğmayacağız
    27. "Mansur'un 3 suçu var, 3 projesi yok"
    28. Dikbayır: "Seçilecek adayları..
    29. Tahta kaşık ve şişeden kukla yaptılar
    30. Teröristbaşı Cemil Bayık'ın yardımcısı..
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu