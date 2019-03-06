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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 değer kazancıyla 104.026,09 puandan başladı.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:00
Borsa güne yükselişle başladı

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 değer kazancıyla 104.026,09 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 295,50 puan ve yüzde 0,28 artışla 104.026,09 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,60 holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile gıda içecek en çok gerileyen ise yüzde 2,40 ile sigorta oldu.

Dün döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin negatif etkilediği Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0,44 azalışla 103.731 puandan kapandı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını belirtti.

Yurt dışında ise ABD'de özel sektör istihdamı, dış ticaret dengesi verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporunun takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 ve 102.500 seviyelerinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, TCMB'den, yüzde 24,00 olan politika faizinde değişiklik beklemiyor. TCMB, 16 Ocak'taki PPK toplantısında da faizlerde değişikliğe gitmemişti.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:00
  1. İstanbul
  2. BIST 100 endeksi
  3. Borsa
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