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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,34’lük yükselişle başladı.

22 Şubat 2019 Cuma 10:35
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,34’lük yükselişle başladı.


Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,34’lük yükselişle başladı. Endeks, 345,72 puanlık artışla 102 bin 839 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi de yüzde 0,26 değer kazandı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:35
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