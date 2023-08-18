Borsa güne yükselişle başladı!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 yükselişle 7.803,71 puandan başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 yükselişle 7.803,71 puandan başladı.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,33 değer kazancıyla günü 7.764,47 puandan tamamlayarak kapanış rekoru kırdı.
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 artışla 7.803,71 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 39,24 puan artışla ve yüzde 0,51 değer kazanarak 7.803,71 puana çıktı.
Bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,29 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,45 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 2,37 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
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