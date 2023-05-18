  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altan Tan'ın Kemal Kılıçdaroğlu çıkışı gündem oldu! Kemalistler çıldırdı..

Gaffar Okkan suikastına ilişkin tokat gibi anlatım! Hala anlayamadınız mı?

Otomotiv devi Hyundai Tucson fiyatlarında çılgın kampanya; Satışa çıktı! Kimse bu gelişmeye inanamadı

Neyine inanamadın Meral! Meydana 300 kişiyi toplayamayan İYİ Parti'den Erzurum'da itiraz..

Paşinyan'dan tarihi Azerbaycan açıklaması

FETÖ'nün bir kumpası daha çöktü! İBDA-C'den yargılanan Şükrü Sak beraat etti

TİP'li Ergün halkın tokadına kılıf arıyor! Bu milletin değerlerine dokunmazsınız..

Şişirdikleri Kılıçdaroğlu'nu şimdi yerden yere vuruyorlar! İsmail Saymaz: Hepsi büyük fiyaskoydu

Bakan Soylu'dan İmamoğlu ve Yavaş'a: Zavallı iki tane belediye başkanı!

Gerçek yüzleri bir kez daha ortaya çıktı... İşte CHP'nin İslam'a olan kirli nefreti
Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2023-05-18 10:11:00 -
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,43 artışla 4.681,71 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,42 ile gıda, içecek, en çok kaybettiren yüzde 0,12 ile orman, kağıt, basım oldu.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,03 puan ve yüzde 0,43 değer kazanarak 4.681,71 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12 ve holding endeksi yüzde 0,24 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,42 ile gıda, içecek, en çok kaybettiren yüzde 0,12 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,57 değer kazanarak günü 4.661,68 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizinin çözüleceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre liderleriyle dünkü görüşmesi sonrası Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, borç limiti konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, ABD temerrüde düşmeden bir anlaşmaya varacaklarından emin olduğunu bildirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy de pazara kadar borç limiti anlaşmasının yapılabileceğini dile getirdi.

Öte yandan, ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam etmesi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantıda alacağı kararlara ilişkin belirsizlikleri artırırken, Banka'nın haziranda 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik beklentiler yüzde 28'e yükseldi.

Analistler, ABD'de bugün perakende devi Wallmart'ın finansal sonuçlarının açıklanmasının beklendiğini belirterek, şirketin gelecek dönem projeksiyonlarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini aktardı.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve Finansal İstikrar Raporu, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed iş görünümü endeksi ve 2. el konut satışlarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.750 ve 4.900 seviyelerinin direnç, 4.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23