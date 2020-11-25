Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,69 artışla 1.330,07 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 1.330,07 puana yükseldi ve bir önceki kapanışa göre 9,09 puan ve yüzde 0,69 değer kazandı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,90, holding endeksi yüzde 0,39 arttı. Sektör endeksleri arasında en yüksek kazanç yüzde 1,33 ile ulaşım, tek düşüş ise yüzde 0,16 ile madencilik oldu.

Dün 1.305-1.335 bandında dalgalanan BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,51 artışla 1,320,98 puandan kapattı.

Analistler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Aktif Oran hesaplamasına son vermesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve belirsizliğin ortadan kalkması ile hisse senedi piyasalarında risk iştahının yüksek olduğunu belirtti.

Bugün analistler, ülkede veri gündeminin sakin olduğunu ve ABD'deki büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının BIST 100 endeksinde takip edileceğini kaydetti.