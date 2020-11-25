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Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 09:59:09 -
Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,69 artışla 1.330,07 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,09 puan ve yüzde 0,69 değer kazanarak 1.330,07 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,90 ve holding endeksi yüzde 0,39 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,33 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 0,16 ile madencilik oldu.

Dün 1.305-1.335 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,51 artışla 1.320,98 puandan tamamladı.

Analistler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Aktif Rasyosu hesaplanmasına son vermesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve ABD'de başkanlık seçimine ilişkin belirsizliğin ortadan kalkması ile pay piyasalarında risk iştahının yüksek seyrettiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.


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