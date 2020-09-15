Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta 3,25 puan ve yüzde 0,29 artışla 1.110,55 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0.19, holding endeksi yüzde 0.34 arttı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran sektör yüzde 1,42 ile turizm, yüzde 4,81 ile spor.

Geçen hafta yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi dün günü yüzde 0,42 değer kazanarak 1,107,29 puandan kapattı.

Analistler, bugün yurt içi satışlar ve merkezi yönetim bütçe dengesinin takip edileceğini, Avrupa'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri ile ABD'deki sanayi üretim verilerinin yurt dışında takip edileceğini belirtti.

Doğu Akdeniz'de jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs tedavisi ile ilgili haber akışının da gündemin merkezinde yer aldığını belirten analistler, yarın ABD Merkez Bankası kararları öncesinde dünya borsalarının karışık seyrinin devam edebileceğini belirterek, iç dinamikler ön plana çıkacak.

Analistler, BIST 100 endeksinin teknik olarak 1.120 direnç seviyesinde olduğunu ve 1.090'da destek seviyesinde olduğunu belirtti.