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Borsa güne yükselerek başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,35 artışla 101.375,47 puandan yükselişle başladı.

24 Eylül 2019 Salı 10:30
Borsa güne yükselerek başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 1.354,83 puan artışla 101.375,47 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.354,83 puan ve yüzde 1,35 değer kazancıyla 101.375,47 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 2,04, holding endeksi yüzde 1,14 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,62 ile metal ana sanayi, tek gerileyen ise yüzde 0,02 ile madencilik oldu.

Dün azalan küresel risk iştahı ve Avrupa borsalarındaki negatif seyrin etkisiyle düşüşünü üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,22 azalışla 100.020,65 puandan tamamladı.

Analistler, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için ABD'de olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmeleri ve yapacağı konuşmanın gündemin odağında yer aldığını belirterek, ABD ile ilişkilerde gözlenen pozitif gelişmeler ve ticaret savaşı endişelerinin azalması ile TL varlıkların kısa vadede pozitif bir seyir izlemesinin beklendiğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 98.900 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını dile getiren analistler, 102.500 ve 103.400'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

 

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 10:30
  1. İstanbul
  2. BIST
  3. Piyasalar
  4. Borsa
  5. Anadolu Ajansı

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