Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay bir seyirle 6.606,21 puandan başladı.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,35 azalışla 6.605,04 puandan tamamladı.

Borsada yatay başlangıç



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay bir seyirle 6.606,21 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,17 puan artışla ve yüzde 0,02 değer kazanarak 6.606,21 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,46 azalırken, holding endeksi yüzde 0,79 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran holding, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları öncesi karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

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Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Banka'nın gelecek döneme ilişkin net bir mesaj vermesinin politika alanını daraltabileceği endişesiyle düşük bir ihtimal olduğunu belirtti.

Öte yandan, dün Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası'ndaki 575 milyon lira nominal değere kadar hissesinin hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile borsa dışında kurumsal yatırımcılara satış işlemini gerçekleştirdi. Buna göre, 575 milyon adet pay dünkü kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 12 iskontoyla 11,75 liradan satılarak toplamda 6 milyar 756 milyon 250 bin lira gelir elde edildi.

Analistler, söz konusu satışın "yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına ilgisinin arttığı" şeklinde yorumlanabileceğini vurguladı.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Fed'in faiz kararı, Powell'ın açıklamalarının yanı sıra inşaat izinleri ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.700 ve 6.800 seviyelerinin direnç, 6.500 ve 6.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları öncesi karışık bir seyir izlerken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan alınacak sinyaller yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD

Fed'in bir yılı aşkın süredir devam şahin politikalarının ne yönde devam edeceğine yönelik soru işaretlerinin bugün sınırlı da olsa azalması bekleniyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, politika metni ve Powell'ın açıklamalarındaki sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Dün New York borsasında, yükseliş eğilimini üst üste 12. işlem gününe taşıyan Dow Jones endeksi günü yüzde 0,08, S&P 500 endeksi yüzde 0,30 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,61 artışla tamamladı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık seyirle başladı.

AVRUPA

Avrupa'da Fransa hariç pozitif bir seyir izlenirken, Fed'in bugünkü faiz kararının ardından yarın da Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararı yatırımcıların odağında olacak.

Avrupa'da enflasyon baskısının ABD'ye göre daha güçlü kalmayı sürdürmesi ECB'nin şahin tonunu korumaya devam edebileceği anlamı taşısa da, bölge genelinde ekonomik aktiviteye dair alınan olumsuz sinyaller Banka'nın elini zayıflatıyor.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17, DAX 40 endeksi yüzde 0,13 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,20 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 azaldı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

ASYA

Asya'da pay piyasaları, güne negatif bir seyirle başladı.

Öte yandan, Avusturalya'da enflasyon yavaşlamaya devam ediyor. Dün açıklanan verilere göre ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 6 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 azalış kaydetti.

PARA PİYASASI

Serbest piyasada 26,9490 liradan alınan dolar, 26,9510 liradan satılıyor. 29,8030 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,8050 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 26,9170 lira, euronun satış fiyatı da 29,6910 lira olmuştu.

EMTİA PİYASASI

PETROL

Dün 83,47 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,25 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,53 düşüşle 82,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,19 dolardan alıcı buldu.

ALTIN

Altının ons fiyatı yeni güne yüzde 0,1 azalışla 1.964 dolardan başladı.

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