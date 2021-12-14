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Ekonomi Borsa güne rekorla başladı
Ekonomi

Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 1,50 artışla 2.132,96 puandan başladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 11:28:00 -
Borsa güne rekorla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,44 puan ve yüzde 1,50 değer kazanarak 2.132,96 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,50 ve holding endeksi yüzde 1,45 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,43 ile metal ana sanayi, tek kaybettiren yüzde 2,33 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi dün yüzde 3,24 artarak 2.101,51 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, enflasyonist baskılar ve Omicron varyantına ilişkin endişelerin gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, merkez bankaları kararları öncesinde azalan risk iştahının küresel pay piyasalarında düşüşlere neden olduğunu, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.

Bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ÜFE, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve İngiltere'de işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.200 puanın direnç, 2.030 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

 

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