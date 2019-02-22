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Borsa güne nasıl başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 değer kazancıyla 102.839,75 puandan başladı.

22 Şubat 2019 Cuma 09:58
Borsa güne nasıl başladı

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 değer kazancıyla 102.839,75 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 345,72 puan ve yüzde 0,34 artışla 102.839,75 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,20 ile ticaret oldu.

Dün 102.893,49 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla kazançların bir kısmını geri vermesine karşın günü önceki kapanışa göre yüzde 0,51 primle 102.494,03 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon, Almanya'da büyüme verileri ile Avrupa Merkez bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini söyledi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve Brexit gelişmelerinin de yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, endeksin 102.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda alımların güçlenebileceğini belirterek, 101.200'ün destek konumunda olduğunu söyledi.

 

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 09:58
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