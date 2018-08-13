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Borsa, güne düşüşle giriş yaptı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 1,13 azalışla 93.869,51 puandan başladı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:08
Borsa, güne düşüşle giriş yaptı

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.070,12 puan ve yüzde 1,13 düşüşle 93.869,51 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 1,98, holding endeksi de yüzde 1,24 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,50 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,84 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu. 

Cuma günü 88.598,12 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, kapanışa yakın bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 2,31 düşüşle 94.939,63 puandan tamamladı.

Analistler, bu hafta yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak sanayi üretimi endeksleri ile Avrupa'da büyüme ve enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un cuma akşamı açıklaması beklenen Türkiye değerlendirmesinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:08
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