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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa, güne yüzde 0,12’lik düşüşle başladı.

25 Haziran 2019 Salı 10:30
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa, güne yüzde 0,12’lik düşüşle başladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,12’lik düşüşle başladı. Endeks, 166 puanlık azalışla 95 bin 66 puandan açılırken, bankacılık endeksi yüzde 0,48, holding endeksi de yüzde 0,16 değer kaybetti.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:30
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