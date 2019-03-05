Borsa güne düşüşle başladı Borsa, güne yüzde 0,25’lik düşüşle başladı.

Borsa, güne yüzde 0,25’lik düşüşle başladı. Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,25’lik düşüşle başladı. Endeks, 259,72 puanlık artışla 103 bin 933 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi de yüzde 0,17 değer kaybetti.

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