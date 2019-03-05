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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa, güne yüzde 0,25’lik düşüşle başladı.

05 Mart 2019 Salı 10:14
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa, güne yüzde 0,25’lik düşüşle başladı.

 

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,25’lik düşüşle başladı. Endeks, 259,72 puanlık artışla 103 bin 933 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi de yüzde 0,17 değer kaybetti.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:14
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