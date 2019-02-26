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Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 68,72 puan ve yüzde 0,07 azalışla 104.261,34 seviyesine indi

26 Şubat 2019 Salı 10:09
Borsa güne düşüşle başladı
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 değer kaybıyla 104.261,34 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 68,72 puan ve yüzde 0,07 azalışla 104.261,34 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,31 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,12 ile sigorta en çok gerileyen ise yüzde 0,50 ile ticaret oldu.

Dün artan küresel risk iştahı ile alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 105.000 puanı test etmesinin ardından yüzde 1,11 değer kazancıyla 104.330 puandan kapandı.

Analistler, bugün piyasaların ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da yapacağı sunuma odaklandığını belirterek, ABD'de ayrıca konut başlangıçları, inşaat izinleri ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin de katılacakları bir toplantıda konuşma yapacağını kaydeden analistler ECB tarafından yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri (TLTRO) ile ilgili söylemlerin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, Fed ve ECB'den gelecek "güvercin" mesajların Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke varlıklarını pozitif etkilemesinin beklendiğini aktardı.

Yurt içinde ise veri gündeminin zayıf olduğunu, açıklanan şirket bilançolarının hisse ve sektör bazlı hareketlere neden olabileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi, 102.500'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.



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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 10:09
  1. BIST 100 endeksi
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