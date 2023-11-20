Borsa güç toparlamanın eşiğinde

Bu haftanın içeride en önemli gündem maddesi perşembe günkü TCMB PPK faiz toplantısı. Son iki toplantıda 5’er puanlık faiz artışları gerçekleştirerek politika faiz oranını %35’e yükselten Merkez Bankası’nın bu toplantıda ise 2,5 puanlık bir artışla politika faiz oranını %37,5’ yükseltmesi bekleniyor.

Yurt dışı veri gündemi nasıl?

Yurt dışına baktığımızda ise veri gündeminin nispeten sakin olduğu bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. ABD ve Euro Bölgesi’nde PMI endeksleri öne çıkarken, yarın yayınlanacak Fed’in son toplantı tutanakları izlenecek. Ancak hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta beklentilerden iyi gelen enflasyon verileri sonrasında Fed’in faiz artışlarının sonuna geldiğine yönelik tahminler nerdeyse kesinleşirken, önümüzdeki yıl Fed’in faiz indirimlerine başlayacağına yönelik fiyatlamalar da güçlenmişti. Bu nedenle Fed tutanaklarının piyasalar üzerindeki etkisi bu kez daha limitli kalabilir.

Yurt dışı aktivite azalabilir

Ünlü Co'nun değerlendirmesine göre, ABD borsaları Perşembe günü Şükran günü nedeniyle kapalı olacak, Cuma günü ise yarım gün işlem olacak. Tatil etkisiyle haftanın ikinci yarısında yurtdışı piyasalarda aktivite azalabilir ve yurt içi piyasalarda da katılım daha sınırlı kalabilir.

PPK kararı gözlenecek

TCMB’nin yayımladığı piyasa katılımcıları anketinde 2023 sonu enflasyon beklentisi 0,8 puan azalışla %67,2’ye, gelecek 12 ay beklentisi ise 1,3 puan azalışla %43,94’e geriledi. Eylül ayından bu yana dolar kurunun yükseliş trendinin eğiminde bir değişiklik yok ve TL’nin aylık bazda %3’e yakın değer kaybı eğilimi devam ediyor. Perşembe günkü PPK faiz kararının piyasa beklentilerini ne ölçüde karşıladığına bağlı olarak bu trendde bir değişiklik olup olmayacağı da şekillenecek.

Borsada durum

Haftaya satış baskısıyla başlayan endeks özellikle ABD enflasyon verileri sonrası güçlenen alımlarla hafta boyunca yukarı yönlü bir seyir izleyerek haftayı %1 civarı bir yükselişle 7800 direncinin üzerinde tamamlamayı başardı. Endekste 7800 destek haline gelirken, bu seviye üzerinde kaldığı sürece kritik 7900-8000 dirençlerine doğru yükseliş eğilimini koruması beklenebilir. 7700 ise ikincil destek seviyesi olarak geçerli.

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