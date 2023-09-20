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İSLAM Borsa caiz mi kumar mı? Mahmud Esad Coşan bakın borsayı nasıl tanımlıyor!
İSLAM

Borsa caiz mi kumar mı? Mahmud Esad Coşan bakın borsayı nasıl tanımlıyor!

Yeniakit Publisher
2023-09-20 23:59:00 - 2023-09-21 00:04:08

Merhum Prof. Mahmud Esad Coşan Hocaefendi, borsaya ilişkin konuştuğu sohbetinde borsayı 'mega kumar' olarak nitelendiriyor.

2001 yılında hayatını kaybeden Prof. Mahmud Esad Coşan Hocaefendi, yaptığı bir sohbetinde, borsaya ilişkin Müslümanlara önemli uyarılarda bulunuyor.

Coşan Hocaefendi, sohbetinde borsaya ilişkin, "Hisse senedi alıyor, hisse senedi satıyor, kazanıyor kaybediyor, fırt zengin oluyor, fırt beş parasız yoksu düşüyor. Ben borsa oyunlarına 'mega kumar' dedim." ifadelerini kullandı.

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