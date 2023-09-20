Borsa caiz mi kumar mı? Mahmud Esad Coşan bakın borsayı nasıl tanımlıyor!
Merhum Prof. Mahmud Esad Coşan Hocaefendi, borsaya ilişkin konuştuğu sohbetinde borsayı 'mega kumar' olarak nitelendiriyor.
2001 yılında hayatını kaybeden Prof. Mahmud Esad Coşan Hocaefendi, yaptığı bir sohbetinde, borsaya ilişkin Müslümanlara önemli uyarılarda bulunuyor.
Coşan Hocaefendi, sohbetinde borsaya ilişkin, "Hisse senedi alıyor, hisse senedi satıyor, kazanıyor kaybediyor, fırt zengin oluyor, fırt beş parasız yoksu düşüyor. Ben borsa oyunlarına 'mega kumar' dedim." ifadelerini kullandı.
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