Borrell’den Gazze mesajı: ‘Filistin Yönetimi idare etmeli’

Bahreyn’in başkenti Manama’da düzenlenen, Manama Diyaloğu Konferansı’nda konuşan Borrell, “Hamas artık Gazze’nin kontrolünü elinde tutamaz, peki Gazze’yi kim yönetecek? Bunu yalnızca Filistin Yönetimi’nin yapabileceğini düşünüyorum. Ramallah’taydım ve bu sorumluluğu almaya hazır olduklarını söylediler” ifadelerini kullandı.

‘SADECE KONUŞUYORUZ’

Filistin sorununun çözümünde iki devletli mekanizmanın önemini vurgulayan Borrell, “30 yıldır tekrar tekrar, iki devletli çözümden bahsedip duruyoruz ancak bunu uygulamak için hiçbir şey yapılmıyor” dedi. Bu konuda harekete geçilmemesinin işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan yasadışı Yahudi yerleşimlerinin genişlemesine yol açtığını belirten Borrell, Filistin topraklarının arasındaki bağlantının koparılmasının iki devletli çözümün uygulanmasında büyük bir engel teşkil ettiğine dikkat çekti.

BAKANLARI ÇAĞIRDI

Öte yandan AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano da İsrail’in operasyonu bittikten sonra sahadaki durumun nasıl düzenleneceği konusunda görüşmelerin sürdüğünü ve Borrell’in AB dışişleri bakanlarını sahadaki son durumu aktarmak üzere yarın gayrıresmi toplantıya çağırdığını açıkladı. AB yetkilileri daha önce de Gazze yönetiminin Filistinlilere bırakılması gerektiği yönünde açıklamalar yapmıştı.