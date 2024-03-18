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Dünya Borrell dünyaya çağrı yaptı: Tek çözüm İsrail'e baskı uygulamak!
Dünya

Borrell dünyaya çağrı yaptı: Tek çözüm İsrail'e baskı uygulamak!

Yeniakit Publisher
2024-03-18 23:15:00 - 2024-03-19 00:03:21
Borrell dünyaya çağrı yaptı: Tek çözüm İsrail'e baskı uygulamak!

Lahey'de 'ihtiyati tedbir kararı' alınmasına rağmen İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik bombardımanı devam ederken; Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'deki durumun kabul edilemez olduğunu belirterek, "Tek çözüm, İsrail'e siyasi baskı uygulamaktır." dedi.

Borrell, AB ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, İrlanda ve İspanya tarafından İsrail-AB Ortaklık Anlaşmasının gözden geçirilmesi talebinin ilk kez görüşüldüğünü aktardı.

Bakanların, Gazze'deki durumu görüşmek adına İsrail ile daha fazla temas halinde olma konusunda mutabık kaldığını kaydeden Borrell, anlaşmanın askıya alınmasına dair karar çıkmadığını, konunun tartışılmaya devam edileceğini söyledi.

Borrell, tarafları dinlemek adına bir sonraki AB dışişleri bakanları toplantısına İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile Filistin'in yeni başbakanı Muhammed Mustafa'nın davet edilebileceğini dile getirdi.

AB'nin İsrail'e baskı yaptığını vurgulayan Borrell, "Bizim tarafımızdan, bu durumun kabul edilemez olduğunu anlamalarını sağlamak için İsrail'e siyasi ve diplomatik baskı yapılıyor. AB'deki tüm siyasi liderlerimiz her zaman bunu söylüyordu ve bugün de bu durumun kabul edilemez olduğu konusunda net bir fikir birliği vardı. Tek çözüm, İsrail'e siyasi baskı uygulamaktır." diye konuştu.

"Gazze'ye karadan erişim kolaylaştırılmalı" vurgusu

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programının (WFP) Gazze için hazırladığı rapora işaret eden Borrell, bu rapora göre nüfusun yüzde 70'inin açlık riski altında olduğunu söyledi.
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Borrell, Kıbrıs Adası üzerinden Gazze'ye gemilerle insani yardım taşınmaya devam edilmesi ancak bölgeye kara yolundan erişimin de İsrail tarafından kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı.

"Hiçbir zaman çekingen olmadım ve Gazze'ye elimizden gelen her şekilde yardım etmekten yanayım." şeklinde konuşan Borrell, yardımların havadan ve deniz yolundan ulaştırılması yerine karadan sağlanmasının daha kolay ve hızlı olacağının altını çizdi.

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