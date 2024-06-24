Borrel'den İsrail'e kınama

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Konseyi Başkan Yardımcısı Borrell, İsrail'in yaptığı saldırıyla alakalı açıklama yayınladı.

Borrel'in yaptığı açıklama şöyle :

“AB, Gazze'deki ICRC ofisine zarar veren ve onlarca can kaybına yol açan bombardımanı kınamaktadır.Bağımsız bir soruşturmaya ihtiyaç vardır ve sorumlular hesap vermelidir. Sivillerin korunması Cenevre Sözleşmeleri kapsamında bir yükümlülüktür. Çatışma halindeki tüm taraflar buna bağlıdır. ICRC, insani koruma, mağdurlara yardım ve mahkumlara erişim de dahil olmak üzere Cenevre Sözleşmelerindeki tüm görevlerini güven içinde yerine getirebilmelidir' dedi.

'AÇIKCA İŞARETLENMİŞ İNSANİ YARDIM YAPILARINA SALDIRI'

ICRC'den 21 Haziran’da saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, “Ağır kalibreli mermiler Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin ofisinin ve konutlarının metrelerce yakınına düştü. Saldırı, aralarında çok sayıda Filistinli meslektaşımızın da bulunduğu, çadırlarda yaşayan yüzlerce yerinden edilmiş sivilin bulunduğu ICRC ofisinin yapısına zarar vermiştir. Bu olay, yakınlardaki Kızılhaç Sahra Hastanesi'ne kitlesel bir yaralı akınına neden olmuş, hastanede 22 ölü ve 45 yaralı olduğu ve başka kayıpların da olduğu bildirilmiştir. Çatışmanın taraflarının yerlerini bildiği ve Kızılhaç amblemi ile açıkça işaretlenmiş insani yardım yapılarının bu kadar yakınından ateş açılması, sivillerin ve Kızılhaç personelinin hayatını riske atmaktadır. Bu vahim güvenlik olayı son günlerde yaşanan birkaç olaydan biridir. İnsani yardım çalışanlarının ve sivillerin hayatlarını riske atan bu olayları kınıyoruz” denilmişti.

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