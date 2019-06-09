BORON’a ilgi katlandı yeni ürünler geliyor

Akit Ekonomi

ETİ Maden tarafından Türkiye’nin bor madeninden üretilen, insana, doğaya eve çevreye saygılı temizlik ürünü BORON, tüketiciler tarafından büyük ilgi gördü. Doğal ve sağlıklı temizlik felsefesinden yola çıkılarak yılbaşında marketlerde satışa sunulan BORON’a olan ilgiden memnun olduklarını söyleyen Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer, “Geçen yıl 7 bin 700 ton ETİ Matik satılmıştı. Bu yıl bugüne kadar 16 bin 500 ton yeni ürünümüz BORON satışı oldu. Geçen yılın neredeyse 2,5 katı satış oldu. İnşallah sizlerin desteğiyle bu rakamlar artacak diye düşünüyorum” dedi. BORON’un 25 Ocak’ta piyasaya çıktığını hatırlatan Keleşer, şunları kaydetti: “BORON’a olan Türk halkının desteği yoğun ama ilk önce ETİ Maden ailesinin, çalışanlarının BORON’a destek vermesi lazım. Nasip olursa ekimde çamaşırlar için bunun renkli, beyazı ve sıvısını çıkartacağız. Bizim BORON’unumuz kokmaz. Astımlılarla alerjisi olanlar çok memnun. Geçen yıl 7 bin 700 ton ETİ Matik satılmıştı. Bu yıl bugüne kadar 16 bin 500 ton BORON satışı oldu. Geçen yılın neredeyse 2,5 katı satış oldu. İnşallah sizlerin desteği ile bu rakamlar artacak diye düşünüyorum.”

Yeni adresi mutfak

Gündelik kıyafetlerde, ev tekstil ürünleri ve hassas bebek giysilerinde rahatlıkla kullanılabilen BORON, şimdi de mutfak kategorisindeki ürünleriyle reyonlarda yer alacak. BORON, çamaşırlar için renkli ve beyaz, bulaşıklar için de elde ve makine olmak üzere sıvı temizlik ürünü olarak sonbaharda vatandaşların talebine cevap verecek. Bu yolla toplamda sekiz yeni borlu temizlik ürünü tüketiciyle buluşturulmuş olacak. Yeni ürünlerin de uygun fiyat satılması bekleniyor.