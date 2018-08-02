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Bornoz şakası yaptı, çocuğun yakını ensesinden tuttuğu gibi indirdi! "Ben Adanalıyım!"

Sırf takipçi sayısını artırmak için anormal videolar çeken Youtuber'lardan biri, Adana'da bornoz şakası yaptı. İnternet fenomeni genç, ahlak sınırlarını zorladığı şakayı 3 yaşındaki bir çocuğa yapınca, çocuğun ailesinden büyük tepki gördü.

02 Ağustos 2018 Perşembe 10:54
Bornoz şakası yaptı, çocuğun yakını ensesinden tuttuğu gibi indirdi! "Ben Adanalıyım!"

Youtuber’ların denetim altına alınmasının zorunlu olduğu bir kez daha ispat edildi. Türkiye’nin ahlaki tutumuna ters düşen şakalar yapabilen internet fenomenlerine bir yenisi daha eklendi. Adana’da bir Youtuber, parkta vatandaşlara bornoz şakası yaptı. Ahlak sınırlarını zorlayan internet fenomeni, son şakasını 3 yaşındaki çocuğa yapınca, küçük şakazedenin ailesinden büyük tepki gördü.

BU NASIL ŞAKA?

Merkez Park’ta kaydedilen görüntülerde Youtuber, bornozuyla çocuk ve genç vatandaşların önüne birden çıkarak bornozunu açtı. Korkan ve şaşıran vatandaşlar bornozun altından şort ve tişört giyen youtuberi görünce, “Bu nasıl şaka?” diyerek tepki gösterdi. Defalarca bunu tekrarlayan Youtuber genç, 3 yaşlarındaki bir çocuğun önüne gidip aynı hareketi yapınca çocuğun ailesinin tepkisiyle karşılaştı.

DAYAĞI YEDİ

Çocuğun yakınlarından biri, youtuberı sırtından tutup yere düşürerek, “Ne yapıyorsun sen böyle? Olmaz böyle bir şaka. Polis çağırabilirim. Ben Adanalıyım ne yaparım biliyor musun? Mahvederim adamı" diyerek tepkisini gösterdi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 10:54
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