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Spor Borissia Dortmund'da yeni hoca belli oldu
Spor

Borissia Dortmund'da yeni hoca belli oldu

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'tan ayrılacak olan teknik direktör Marco Rose'un Borissia Dortmund'un başına geçeceği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 17:36:00 -
Borissia Dortmund'da yeni hoca belli oldu

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach, sezon sonunda teknik direktör Marco Rose'un takımdan ayrılacağını açıkladı. Başarılı teknik adamın Borussia Dortmund'un başına geçeceği açıklandı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Borussia Mönchengladbach Sportif Direktörü Max Eberl, "Geçtiğimiz haftalarda Marco'nun geleceği hakkında birçok görüşme yaptıkk. Maalesef Haziran 2022'ye kadar olan sözleşmesinde yer alan bir maddeyi kullanmak ve Borussia Dortmund'un başına geçmek istediğine karar verdi" dedi.

Bu sezon Marco Rose ile hedeflere ulaşmak adına mücadelelerinin süreceğini belirten Eberl, "Sözleşmesinde öngörülen şartlar zamanında yerine getirilirse sezon bittikten sonra bizimle olmayacak. O zamana kadar Marco ile birlikte tüm gücümüzle Bundesliga, DFB Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerimize ulaşmak adına mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

2020-21 sezonuna Lucien Favre yönetiminde başlayan Dortmund, kötü sonuçların ardından Favre ile yollarını ayırıp daha önce Beşiktaş 'ta da çalışmış olan yardımcı antrenör Edin Terzic'i göreve getirmişti.

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