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Boris Johnson'dan Çankırı'ya mektup: Gurur duyuyorum!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nden kendisine gönderilen davet mektubuna cevap verdi. Johnson, "Büyük büyükbabamın Türkiye’nin Çankırı ilinden gelmiş olabileceği gerçeğiyle gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 15:44
Boris Johnson'dan Çankırı'ya mektup: Gurur duyuyorum!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı tarafından kendisine gönderilen davet mektubuna cevap verdi. 

Johnson mektubunda, Rektör Ayrancı’ya davetinden ve hediyelerinden dolayı teşekkür ederken, yakın bir zamanda Ali Kemal’in köyünü ziyarete geleceğini ancak İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecinin yoğunluğu nedeniyle Üniversitenin Akademik Yıl Açılış törenine katılamayacağını belirtti.

21 Ağustos 2019 tarihinde yazılan ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörüne gönderilen işte o mektup:

Sevgili Profesör Ayrancı,

Ankara’daki Büyükelçimizin bana ilettiği 26 Temmuz’da nazik mektubunuz için teşekkür ederim. Büyükbabam Ali Kemal tarafından yazılmış olan kitapları ve atalarının Çankırı/Kalfat’ta yaşadığı evin resimlerini bana gönderdiğiniz için çok teşekkür ederim. Hediyeler ise çok düşünceli ve inanılmaz derecede cömert bir jestti. Fazlasıyla minnettarım.

Büyük büyükbabamın Türkiye’nin Çankırı ilinden gelmiş olabileceği gerçeğiyle gurur duyuyorum.Sizin hesabınızda Çankırı ve Kalfat’ın tarihini ve kültürünü büyük bir ilgiyle okudum. Üniversitenizin İngiltere ile oluşturduğu bağlantıları öğrenmekten çok memnun oldum.Umarım Ünivesiteniz ile İngiltere’nin bağları güçlü bir biçimde büyümeye devam edecek ve bizim tüm ikili ilişkilerimizde benzer gelişmeleri yansıtacaktır.

Bir gün Ali Kemal’in atalarının yaşadığı yerleri görmek ve Kalfat’ı ziyaret etmeyi çok isterim. En içten misafirperverlikle karşılanacağımı biliyorum. Bununla birlikte diğer işlerin baskısı, özellikle de İngiltere’nin 31 Ekim’de Avrupa Birliği’nden ayrılması öncelikli durumu nedeniyle 2019-2020 Çankırı Üniversitesi akademik yılına katılmam mümkün olmayacak.

Çankırı Üniversitesi'nin daveti

İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı ve Londra Büyükelçisi Boris Johnson son seçimde Başbakan olmuştu. Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, Johnson’a mektup yazarak Üniversite Akademik Yıl Açılış törenine davet etti. Ayrancı, mektubunda, Çankırı kültüründe yer alan “yaran”ı tanımlayarak yaranlığın kelime anlamı dostluk ve kardeşlik ifadelerine vurgu yaptı. Mektupta yaran kültürünün değerlerinin aynı zamanda Anadolu kültürünün temelleri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ayrancı, sermaye gücünün insanları, kültürleri ve farklılıkları yok ettiği; tek tip modellemeler oluşturduğu çağda, kadim geleneklerin ve insan olma özelliğinin korunmasını talep etti.

Kaynak: Veryansıntv

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 15:44
  1. Ankara
  2. İngiltere Başbakanı Boris Johnson
  3. Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı

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