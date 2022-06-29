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Siyaset Boris Johnson’dan Başkan Erdoğan’a Türkçe şaka: Çok güzelsin
Siyaset

Boris Johnson’dan Başkan Erdoğan’a Türkçe şaka: Çok güzelsin

Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi’nde ABD Başkanı Joe Biden ile konuştuğu sırada parmağıyla İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ı işaret etti. Johnson ise Erdoğan’a Türkçe olarak "Çok güzelsin" dedi. Erdoğan Johnson’a aynı şekilde karşılık verince salondan kahkaha sesleri yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-06-29 17:05:00 - 2022-06-29 17:05:32

İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi renkli anlara sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zirvenin yapılacağı salonda ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ayaküstü sohbetinde kahkaha sesleri yükseldi. Biden ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, parmağıyla Johnson’ı işaret etti.

Johnson da parmağıyla Erdoğan’ı göstererek Türkçe "Çok güzelsin" dedi. Bunun üzerine Erdoğan, Johnson’a aynı şekilde "Çok güzelsin" sözleriyle karşılık verince ABD Başkanı Biden da gülmeye başladı. Liderlerin şakalaştığı anlar sosyal medyada da gündem oldu.

Erdoğan’ın zirve marjında Johnson ile ikili görüşme gerçekleştirmesi ve TSİ 18.45’te Biden ile bir araya gelmesi bekleniyor. Biden-Erdoğan görüşmesinin 1 saat sürmesi planlanıyor.

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Yorumlar

Kerim

Sayın Erdoğan’ın bu görüşmeleri faydalı olmuştur bir rahatlık güvenlik sağlamıştır zira tv kanallarında ülke meseleleri çok gergin geçerken kritik görüşmelerin yararlı ve isabetli olduğu kanaati oluşmuştur

sehmuz akcalin

Cok guzelsin demiyor. Oooo Guzel diyor. Konusmasini dinledim
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