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Siyaset Boris Johnson'dan Başkan Erdoğan'a övgü
Siyaset

Boris Johnson'dan Başkan Erdoğan'a övgü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Rusya-Ukrayna Savaşı" nedeniyle yaşanan tahıl krizine çözüm bulunması konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu liderliği övdü.

Yeniakit Publisher
2022-06-29 18:12:00 - 2022-06-29 18:37:15
Boris Johnson'dan Başkan Erdoğan'a övgü

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü, Johnson ile Erdoğan'ın İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Zirvesi kapsamında, IFEMA Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdikleri ikili görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Johnson'ın, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın imzaladığı üçlü muhtıradan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"(Johnson) Bizi daha tehlikeli bir on yıl beklerken, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımının, ittifakı daha da güçlendireceğini söyledi. Başbakan Johnson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'dan tahılın çıkarılma konusundaki liderliğini övdü. Johnson, Putin'in Ukrayna limanlarına yönelik devam eden ablukasının hem Ukrayna'da hem de dünyada uluslararası insani kriz yarattığını vurguladı."

Açıklamada, iki liderin, İngiltere ile Türkiye arasındaki ilişkiyi özellikle "teknoloji ve enerji" alanlarında derinleştirmeyi ele aldığı belirtilerek, "(Liderler) İki ülke arasındaki ticari hareketliliği daha da geliştirecek hem İngiltere hem de Türkiye için istihdam yaratılması ve ekonomik büyümenin artmasına yardımcı olacak önlemleri göz önüne alma konusunda mutabık kaldı" ifadesine yer verildi.

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