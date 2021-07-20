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Dünya Boris Johnson’a şok suçlama! “İnsanlar ölüyor diye ekonomiyi bitiremeyiz”
Dünya

Boris Johnson’a şok suçlama! “İnsanlar ölüyor diye ekonomiyi bitiremeyiz”

İngiltere Başbakanı Boris Jhonson skandal bir olaya imza attı. Koronavirüsün ilk çıktığı zamanlarda durumu önemsemeyen sürü bağışıklığını savunan Boris Johnson'ın bir skandalını da eski danışmanı ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 10:22:00 -
Boris Johnson’a şok suçlama! “İnsanlar ölüyor diye ekonomiyi bitiremeyiz”

İngiltere Başbakanı'nın eski başdanışmanı Dominic Cummings, Boris Johnson’ın, '80 yaşın üzerindekiler ölüyor diye ekonomiyi bitiremeyiz' dediğini iddia etti. Bu skandal açıklamanın üzerine Boris Johnson'ın vereceği cevap merakla bekleniyor.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings, salgının ilk dönemine dair, Başbakan Johnson'ı siyasi baskı altında bırakacak, önemli iddialarda bulundu.

BBC'ye röportaj veren Cummings, Johnson'ın 2020 son baharında sınırlamaları sıkılaştırmak konusunda isteksiz olduğunu ve "ölenler 80 yaşın üzerinde" düşüncesi ile hareket ettiğini öne sürdü.

Dominic Cummings, Başbakan Johnson'ın kendisine yolladığı bir mesajda, "Artık bu sağlık sistemi çökecek söylemine inanmıyorum" dediğini iddia etti.

Eski başdanışman, Boris Johnson'ın Covid'in tüm ülkeye yayılmasından çok, ekonomiyi düşündüğünü de savundu.

Cummings, merkezinde olduğu bir dizi siyasi gelişme sonrası ilk kez bire bir röportaj verdi.

Başbakanlık ofisinden, röportajda dile getirilen iddialarla ilgili olarak, "salgın süresince insanların yaşamlarının korunması için bilimin önderliğinde hareket edildiği" açıklaması yapıldı.

Başbakanlık sözcüsü, İngiltere'deki Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) üzerindeki baskıyı aşabilmesi için üç kez ulusal sınırlama uygulandığını da ekledi.

Cummings'in öne çıkan iddialarından biri de yaptığını iddia ettiği bir uyarıya ilişkindi.

Eski başdanışman, salgının en başlarında, Boris Johnson'ı Kraliçe Elizabeth ile haftalık görüşmeye gitmemesi konusunda uyardığını öne sürdü.

Kraliçe'yi görmeye gidemezsin

Cummings, 18 Mart 2020 tarihinde gerçekleştiğini söylediği bu görüşme için, Başbakanla arasında şu konuşmanın geçtiğini iddia etti:

"Şu anda bu ofiste karantina altında olanla var. Sende de virüs olabilir. Bende de olabilir. Kraliçeyi görmeye gidemezsin. Ya gidip ona koronavirüs bulaştırırsan? Gitmemelisin."

Cummings konuşmanın şöyle devam ettiğini öne sürdü:

"Ona koronavirüs bulaştırırsan ve ölürse ne yaparsın? Bu görüşmeyi yapamazsın. Bu riski alamazsın. Bu delice olur"

Dominic Cummings, Johnson'ın bu uyarı sonrası kendisine "Evet, gidemem" dediğini söyledi.

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