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Boris Johnson, kardeşini bakan yaptı

İngiltere’nin çiçeği burnunda Başbakanı Boris Johnson, kardeşi Jo Johnson’ı bakan olarak atadı. Jo Johnson, aynı zamanda üst düzey bakanların yer aldığı kabine toplantılarına katılma hakkı da aldı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:31
Boris Johnson, kardeşini bakan yaptı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kardeşi Jo Johnson’a devlet bakanlığı görevi verdi. Kardeş Johnson'a, sadece üst düzey bakanların yer aldığı kabine toplantılarına katılma hakkı da tanındı.

Görevi dün Theresa May’den devralan İngiltere Başbakan Boris Johnson, kabineye hızlı bir giriş yaptı.

Johnson'ın ilk icraatı, kabinesine kardeşi Jo Johnson'ı katmak oldu.

İki görev

Ekonomi, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanlığı'nda Devlet Bakanı ve Eğitim Bakanlığı'nda Üniversiteler ile Bilimden Sorumlu Bakan olarak iki rol verilen Jo Johnson’a, sadece üst düzey bakanların yer aldığı kabine toplantılarına katılma hakkı da tanındı.

Londra’dan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmıştı

Kardeş Johnson, May hükümetinde de Ulaştırma Bakanlığı'nda Londra’dan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapmıştı. Kardeş Johnson, May’in Brexit anlaşmasına karşı çıkarak kasım ayında görevinden istifa etmişti.

Abi-kardeş arasında Brexit çıkmazı

Jo Johnson ile Boris Johnson arasında, Brexit konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor. Anlaşmasız Brexit’e karşı çıkan ve referandumda da ülkenin AB üyesi kalması için kampanya yürüten kardeş Johnson, istifa mesajında yeni referandum çağrısında bulunarak, “Brexit, bir zamanlar verilen sözlerin uzağında bir gerçekliğe dönüştüğü için bu konuda son sözü halka bırakmak demokratik olacaktır.” ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Johnson ise İngiltere’yi 31 Ekim’de AB’den anlaşmalı veya anlaşmasız olarak ayırmayı hedefliyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:31
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