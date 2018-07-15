BOREN'in görev, yetki ve sorumlulukları belirlendi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre BOREN, Türkiye'de ve dünyada bor ürün ve teknolojilerinin geniş bir şekilde kullanımını, yeni bor ürünlerinin üretimini ve geliştirilmesini teminen, değişik alanlarda kullanıcıların araştırmaları için gerekli bilimsel ortamı sağlamakla görevli olacak.

Enstitü, Türkiye'nin bor kimyasalları konusunda dünya pazarında sahip olduğu cevher zenginliğine eşit bir konuma gelebilmesi için kısa, orta ve uzun dönem bor uç ürünleri pazar ve teknolojilerine ilişkin politika ve strateji kararları almaya ışık tutacak bilgileri oluşturacak.

Aynı zamanda yeni bor ürün ve teknolojilerinin geliştirilmesi alanındaki bilimsel araştırmaların teknolojik yeniliklere dönüşebilmesi için yöntemler geliştirmek ve bu alandaki teknolojilerin yurt dışından transferi için gerekli çalışmaları yürütmekle görevli olacak Enstitü, özel sektörün bor ve ürünlerinin kullanımı hakkındaki çalışmalara katılımını sağlayacak programlar yapacak.

BOREN, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile gerçek ve tüzel kişilerin bor ürünlerinin üretimi ve geliştirilmesi hakkında araştırma isteklerini değerlendirecek, Ar-Ge sonuçlarını paylaşacak.

Enstitü başkanlığı, başkan ve üç grup koordinatöründen oluşacak.

BOREN, Araştırma ve Geliştirme Koordinatörlüğü ve Endüstriyel İlişkiler Koordinatörlüğü ile Bilgi Toplama ve Destek Hizmetleri Koordinatörlüğü olmak üzere 3 hizmet biriminden oluşacak. Hizmet birimlerinin başında, grup koordinatörleri bulunacak.