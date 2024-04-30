Borell'den İsrail'i çıldırtacak sözler! 'Mayıs sonuna kadar tanınmış olur'

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Riyad'daki Dünya Ekonomik Forumu özel toplantısının oturum arasında konuştu.

Borrell, "Pek çok AB üyesi ülkenin, Mayıs ayı sonuna kadar Filistin'i devlet olarak tanımasını bekliyoruz." dedi.

Mart ayının başında İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya; Filistin'in devlet olarak tanınması için AB'de ortak çalışma yürüteceklerini açıklamıştı. Bu 4 ülkenin de Mayıs içinde Filistin'i tanıması bekleniyor.

Geçtiğimiz iki haftada; Jamaika ve Barbados, Filistin'i devlet olarak tanımıştı.