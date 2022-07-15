Börek dondurucuda nasıl saklanır?

Sigara böreği, kol böreği veya farklı şekillerde yapılacak olan börekler için özellikle dondurucuda börek saklama koşullarının incelenmesi gerekir.

Bu durumda buzdolabı poşeti içerisine yerleştirilecek olan sigara börekleri uzun süre dondurucuda saklanabilir. Peynirli şekilde hazırlanacak olan sigara börekleri tek tek sarılarak kızartılmadan derin dondurucu poşetine sırasıyla dizilir. Daha sonrasında ağzı kapatılarak dondurucuya yerleştirilir.

Dondurucuya yerleştirilecek olan böreklerde özellikle iç malzemesi önemlidir. Peynir, patates veya yeşillik tercih edilmesi durumunda uygun şekilde poşetlenmesi gerekir.

Pişirmeye uygun şekilde poşetleme işlemi yapılması dondurucudan çıkartılan böreğin çözülmesine gerek kalmadan fırına verilerek pişirilmesini veya yağda kızartılması sağlamaktadır.

Özellikle misafir ayarlarken kolaylık olması nedeniyle dondurulmuş börek hazırlamak isteyenler yufka alarak evde hazırlamış oldukları börekleri dondurucuda buzdolabı poşetine yerleştirerek saklayabilirler.

Farklı şekillerde gerçekleştirilecek olan uygulamalar kullanıcıların dikkat etmesi gereken bazı noktalara göre hareket etmesi sayesinde herhangi bir problem yaşamadan beyin dondurucuda istenilen süre boyunca bekletilmesini sağlamaktadır.

Kısa süre içerisinde donan börekler çözündürme işlemi yapılmasına gerek kalmadan fırında ya da yağda kızartılarak servis edilebilir. Ancak kullanılacak olan iç malzemeleri konusunda daha çok peynir veya yeşillik kullanılması uygundur.