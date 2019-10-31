Çeşitli amaçlarla yurtdışına çıkmak isteyen vatandaşlar bordo pasaport veya umumi pasaportun nasıl alınacağını araştırıyorlar. Bununla beraber pasaportunu yenilemek isteyen vatandaşlar da pasaport almak için gerekli belgeleri sorguluyorlar. Peki, Bordo Pasaport (Umuma mahsus pasaport) almak için gerekli olan belgeler nelerdir?

Bordo Pasaport (Umuma mahsus pasaport) almak için gerekli olan belgeler nelerdir?

Umuma mahsus pasaportlar bordo pasaport olarak tanımlanmaktadır. T.C.Vatandaşlar ile K.K.T.C. vatandaşlarının alacağı pasaport türüdür. Genel olarak herkesin alabileceği pasaport türü budur.

Kimlik Belgesi : Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya Geçici Kimlik Belgesi

Pasaport Harç Makbuzu ve pasaport cüzdan bedeli makbuzu

2 adet biyometrik fotoğraf

Harçsız pasaport alacaklar için Öğrenci belgesi (Harçsız pasaport talep edenler için)

Ergen olmayan kişiler için yada kısıtlı kişiler için muvafakat belgesi,

Daha önceden pasaportu olanların eski pasaportu

Pasaport nasıl alınır?

Daha önce emniyet müdürlüklerinden alınan pasaport başvuruları 2 Nisan 2018 itibarıyla nüfus müdürlüklerinden yapılıyor. Yenilenen kimlik kartları ve sürücü belgeleriyle birlikte pasaport işlemleri artık nüfus müdürlüklerinden yürütülmekte.

Pasaport randevusu almak için önce TC İçişleri Bakanlığının internet sitesinden sitesinden alacağınız pasaporta göre bir randevu almanız gerekiyor. (https://randevu.nvi.gov.tr/default/index?type=3) bağlantı linkine tıkladığınızda açılan sayfada ‘Umuma Mahsus Pasaport‘ kısmını seçtikten sonra kişisel bilgilerinizi girin ve pasaportunuzu almak istediğiniz yeri seçin. Gerekli bilgileri doldurup randevunuzu oluşturun. Daha sonra ilçe nüfus müdürlüğünden işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Telefonla pasaport randevusu almak isteyenler ise telefonla ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezi'ni 09.00-17.00 saatleri arasında arayarak randevu alabilmektedir. ALO 199 üzerinden randevu işlemleri, Cumartesi ve pazar günleri de 09.00-17.00 saatleri arasında yapılabiliyor.