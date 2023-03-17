Borda pek çok gıdanın varlığı gerçek! Bor mineralinin faydaları: Çare oluyor! O süper besinlerde çok olur

Bor Türkiye için önemli bir maden kaynağıdır. Bu madenin nükleer santral, endüstri ve sanayi alanında kullanıldığı bilinmektedir. Ama bazı gıdalarında yapısında bor olduğu ve bunun faydalı olduğu pek bilinmemektedir. Oysa bor yapı olarak bazı gıdaların içeriğinde bulunur ve faydaları da yeni yeni keşfedilmektedir.

Bor Nedir?

Bor metal ve ametal arasında bulunan ve yarı iletken bir elementtir. Bor aynı zamanda farklı bir yapıya da sahiptir. Bor bitkiler için gerekli olan çok önemli bir mikro besin olarak bilinir. Borik asit denilen yapı, sebze ve meyvelerden doğal olarak elde edilebilir. Ya da kimyasal yöntemler kullanılarak ta elde edilmesi mümkündür.

Artık borun gıda sektörü içinde çok önemli bir madde olduğu ispatlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda borun gıdaların yapısının bozulmasını da engellediği ortaya çıkmıştır. Besinin değerinin arttırılması, raf ömrünün daha uzun hale getirilmesi içinde kullanılabilir. Gıda değerlerini de koruma özelliği bulunmaktadır. Ayrıca bor açısından zengin gıdalar bulunmaktadır. Bunların tüketimi ise vücut için oldukça faydalıdır.

Bor Hangi Besinlerde Bulunur?

Doğada bor açısından gerçekten zengin olan gıdalarda bulunmaktadır. Bor açısından zengin olan bu gıdalar, fındık, kuru kayısı ve kuru üzümdür. Yapılan araştırmalar bu gıdalardaki bor yapısının kronik rahatsızlıklara yakalanma riskini azalttığını ortaya koymaktadır. Düzenli tüketim sonucu pek çok hastalığın oluşumunu engelleyebilmektedir.

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Düzenli olarak fındık, kuru üzüm ve kuru kayısı tüketimi önemlidir. Bunu yapan kişiler günlük olarak 2,5 miligram bor alabilmektedirler. Aynı zamanda yapılan bir araştırmaya göre vejetaryen beslenenlerin daha çok bor alabildiklerini göstermektedir. Toprakta bulunan bor miktarı, meyve sebzelere geçmektedir. Meyve ve sebze yönünden zengin beslenen kişilerde bu boru daha fazla bünyelerine alabilmektedirler.

Borun en fazla bulunduğu gıdalar fındık, kuru üzüm ve kuru kayısıdır. Borun bulunduğu gıdalar bununla sınırlı değildir. Bunun dışında badem, hurma gibi gıdalarda bor açısından zengindir. Doğadaki pek çok meyve ise boru bünyesinde barındırmaktadır. Üzüm, elma, şeftali, çilek, erik gibi meyveler bor yönünden oldukça zengin meyve gruplarıdır. Ayrıca brokoli, domates, patates ve sarımsakta bor yönünden zengin gıdalar grubunda yer almaktadır.

Uzmanlar yetişkin bir insanın beslenme ile 13 miligrama kadar bor alabileceklerini belirtmektedirler. Borun temel kaynağı bitkisel ürünler olduğu için, bitki bazlı beslenmek faydalıdır. Bor kişilerin zihinsel fonksiyonlarının etkisini arttırır ve mineral yanı vücuda sağlık verir.

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Bor Mineralinin Faydaları Nelerdir?

Bor minerali vücut için alınan diğer desteklerinde kullanımına fayda sağlayacaktır. Bor sayesinde D vitamininin kullanımı daha fazla olur. Bor ile birlikte kalsiyumun emilim gücü artar. Kemik yapısının sağlam olması her yaş için önemlidir. Ama özellikle belli bir yaştan sonra kemik sağlığı zayıflayacaktır. Bu noktada borun yarattığı etkileşim önemlidir.

Kadınlarda menopoz döneminde kemik kaybının önlenmesini yavaşlatır. Ayrıca erkeklerin testosteron seviyesini arttırıcı etkisi vardır. Bor aynı zamanda beyin sağlığını koruyarak, hafıza sorunlarının önüne geçebilir. Beynin yapısını korumaya yardımcı olur.

Meyve ve sebze ile birlikte alınan bor miktarı çoğaltılabilir. Ayrıca bor alanlarına yakın yerlerde yaşayanlar, burada yetişen gıdaları tükettikleri için daha şanslıdırlar. Daha fazla bor alma şansları olacaktır. Yaklaşık günlük 5 miligram bor vücut için oldukça faydalıdır.

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