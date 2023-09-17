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Yerel Borcunu ödeyemedi diye kaçırıp işkence yaptılar! Korkunç olay, duyanlar pes artık dedi
Yerel

Borcunu ödeyemedi diye kaçırıp işkence yaptılar! Korkunç olay, duyanlar pes artık dedi

Yeniakit Publisher
2023-09-17 18:58:00 -
Borcunu ödeyemedi diye kaçırıp işkence yaptılar! Korkunç olay, duyanlar pes artık dedi

Balıkesir'de alacak nedeniyle husumetli oldukları Furkan A.'yı gözlerini bağlayıp otomobille kaçıran işkenceyle 2 bin 500 lirasıyla cep telefonunu gasbeden Muhammet Ramazan Batır ile Osman tutuklandı. Şüphelilerin ifadelerinde, Furkan A.’yi borcunu ödemediği için dövdüklerini söyledi. Dava dosyasına ise elleri arkadan bağlanan ve sesi duyulmasın diye ağzı tişörtle kapatılan Furkan A.'nın, tekme, tokat ve yumrukla dövüldüğü görüntüleri de yer aldı.

Haziran ayında Muhammet Ramazan Batır ile Osman Dova, alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet olan Furkan A.'yı, yaşadığı Bursa'nın Karacabey ilçesinde, gözlerini bağlayıp bindirdikleri otomobille kaçırdı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki eve getirdikleri Furkan A.'nın ellerini arkadan bağlayan alacaklıları, bağırmasın diye ağzını da tişörtle kapattı. Batır ile Dova, ölümle tehdit ettikleri Furkan A.'yı, dakikalarca dövdü.

Şüpheliler, Furkan A.'yı döverken, odada bulunan kişi ise o anları cep telefonuyla kayda aldı.

KAÇIRDIKLARI YERE GERİ GÖTÜRDÜLER

Batır ile Dova, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşıp 2 bin 500 lirası ile cep telefonunu da gasbettikleri Furkan A.'yı, otomobille yeniden Karacabey ilçesine götürüp, bıraktı.
Furkan A.'nın şikayetiyle olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bandırma'da yakalanıp gözaltına alınan Muhammet Ramazan Batır ile Osman Dova, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından, "Yağma", "Darp" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanıp Bandırma Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şüphelilerin ifadelerinde, Furkan A.’yi borcunu ödemediği için dövdüklerini söyledi.
Bu arada polis, darp olayı sırasında görüntüyü çeken ve gaspedilen cep telefonunu alan kişiler hakkında da soruşturma başlattı.

BAŞINI KOLTUĞA VURDULAR

Olayla ilgili soruşturma sürerken dava dosyasına giren işkence görüntülerinde; Batır ve Dova'nın, bir eve getirip üzerindeki giysileri çıkardığı, ellerini arkadan bağlayıp, sesi duyulmasın diye ağzını tişörtle kapattıkları Furkan A.'yı dövdükleri anlar yer alıyor.

Cep telefonuyla çekilip sonra sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şüphelilerin, yalvaran genci tekme ve tokat dövüp küfrettikleri, saçlarından tutarak başını koltuğun kenarına vurduğu görülüyor.

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