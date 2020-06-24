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Borcunu ödeme bahanesiyle çağırıp pusu kurdu

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde Hakkı B., borcunu ödeyeceğini söyleyerek çağırdığı Aslan ve Mehmet Çetinkaya adlı kardeşlere pusu kurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 02:25:00 -
Borcunu ödeme bahanesiyle çağırıp pusu kurdu

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesine bağlı Zeyniler Mahallesi Yolu'nda meydana geldi. Hakkı B., iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan Aslan Çetinkaya ve kardeşi Mehmet Çetinkaya'ya borcunu ödeyeceğini söyleyerek Zeyniler Mahallesi Yolu'na davet etti. İki kardeş, 16 AAC 942 plakalı otomobille olay yerine geldi. Burada bir süre Çetinkaya kardeşlere pusu kuran Hakkı B., bir anda tabanca ile ateş etti. İki kardeş kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli Hakkı B ise olay yerinden kaçtı.

Vucutlarının baş ve göğüs kısmına isabet eden mermilerle yaralanan iki kardeş, güçlükle geldikleri otomobille bölgeden uzaklaşmak isterken, yaklaşık 500 metre ilerledikten sonra kaza yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştiren Hakkı B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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