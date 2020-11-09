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Ekonomi Borcuna en sadık il Hakkari
Ekonomi

Borcuna en sadık il Hakkari

Eylül sonu itibarıyla Hakkari, yüzde 1,54 olan takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranıyla kredi geri ödemede en başarılı il, Kütahya ise yüzde 7,5'lik oranla en başarısız il oldu - 63 milyar 188 milyon lirayla takipteki alacak miktarı en fazla il olan İstanbul, yüzde 4,36'lık takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranı ile kredi ödemede en başarılı 61. kent olarak kayıtlara geçti

Yeniakit Publisher
2020-11-09 10:59:20 -
Borcuna en sadık il Hakkari

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Hakkari, eylül sonu itibarıyla yüzde 1,54 olan takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranıyla borcuna en sadık il oldu.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, eylül sonu itibarıyla Türkiye'de takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranının en düşük olduğu il yüzde 1,54 ile Hakkari olarak kayıtlara geçti. Hakkari, kredi geri ödemede en başarılı il oldu. Kentin takipteki alacakları ise 43 milyon 640 bin lira olarak gerçekleşti.

Hakkari'yi, Siirt takip etti. Takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranının yüzde 1,81 olduğu Siirt'in takipteki alacakları 135 milyon 428 bin lira olarak belirlendi. Siirt'i, yüzde 1,84 ile Kırşehir, yüzde 1,96 ile Rize ve yüzde 1,99 ile Tunceli takip etti.


- Kredi geri ödemede en başarısız il Kütahya


Kredisini geri ödemede en başarısız il ise Kütahya oldu. 787 milyon lira civarında takipte alacağı olan kentin, bu alacaklarının toplam nakdi krediye oranı yüzde 7,5 olarak gerçekleşti.

Kütahya'yı, yüzde 7,08 ile Mardin, yüzde 6,44 ile Hatay, yüzde 6,39 ile Adana ve yüzde 6,23 ile Diyarbakır izledi.

63 milyar 188 milyon lirayla takipteki alacak miktarı en fazla olan İstanbul ise yüzde 4,36'lık takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranı ile kredi ödemede en başarılı 61. kent olarak belirlendi.

Takipteki alacağı 20 milyar liraya yaklaşan Ankara'da ise söz konusu oran yüzde 3,95 olarak gerçekleşti. Böylece Ankara sıralamada 52. oldu. 5,8 milyar lira takipte alacağı olan İzmir ise yüzde 3,02'lik oran ile 25. sırada yer aldı.


- Takipteki alacak tutarı 1 milyar lirayı aşan il sayısı 19 oldu


Takipteki alacakları 1 milyar lirayı geçen il sayısı eylül sonu itibarıyla 19 olarak kayıtlara geçti. İstanbul, Ankara ve İzmir takipteki alacakları en yüksek ilk 3 il oldu. Takipteki alacak tutarı 5,4 milyar lira olan Gaziantep dördüncü ve 4,1 milyar liralık takipteki alacak tutarı ile Kocaeli beşinci sırada yer aldı.

Takipteki alacak tutarı 2-4 milyar lira arasında olan iller Adana, Antalya, Bursa, Konya, Hatay ve Mersin olarak sıralandı. Denizli, Kayseri, Manisa, Diyarbakır, Tekirdağ, Balıkesir, Şanlıurfa ve Samsun takipteki alacak tutarı 1-2 milyar lira arasında yer alan illeri oluşturdu.

İllerin takipteki alacaklarının toplam nakdi krediye oranı ile takipteki alacak tutarları (bin TL) şöyle:

İl

Takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranı (yüzde)

Takipteki alacaklar

Hakkari

1,54

43.640

Siirt

1,81

135.428

Kırşehir

1,84

126.193

Rize

1,96

210.065

Tunceli

1,99

31.085

Karabük

2,11

156.710

Muğla

2,19

874.727

Edirne

2,29

243.883

Bolu

2,32

158.123

Karaman

2,33

148.321

Gümüşhane

2,37

49.390

Bayburt

2,43

26.183

Nevşehir

2,44

156.532

Yalova

2,46

211.457

Aksaray

2,47

185.532

Kastamonu

2,52

216.690

Trabzon

2,61

563.017

Ordu

2,72

378.498

Sinop

2,81

105.135

Kahramanmaraş

2,82

835.244

Bilecik

2,86

200.380

Antalya

2,88

3.953.663

Şırnak

2,96

118.934

Çankırı

2,98

135.972

İzmir

3,02

5.779.501

Bursa

3,03

3.388.221

Muş

3,04

98.870

Denizli

3,08

1.907.206

Niğde

3,08

200.525

Çorum

3,22

436.117

Aydın

3,35

991.657

Yozgat

3,39

245.387

Giresun

3,44

287.885

Bitlis

3,45

129.672

Elazığ

3,46

517.574

Tokat

3,46

307.026

Burdur

3,52

210.778

Kars

3,57

140.099

Bingöl

3,57

86.914

Isparta

3,65

303.827

Balıkesir

3,66

1.156.687

Kırklareli

3,71

368.576

Samsun

3,74

1.062.002

Sakarya

3,77

891.215

Ağrı

3,77

165.391

Erzurum

3,80

594.858

Manisa

3,81

1.432.473

Eskişehir

3,84

956.866

Amasya

3,87

251.316

Malatya

3,93

509.509

Uşak

3,94

344.965

Ankara

3,95

19.663.991

Kilis

4,04

65.963

Zonguldak

4,17

505.710

Van

4,17

455.307

Adıyaman

4,18

364.726

Tekirdağ

4,19

1.252.314

Osmaniye

4,19

414.382

Kayseri

4,21

1.536.699

Çanakkale

4,25

538.249

İstanbul

4,36

63.188.060

Kocaeli

4,47

4.076.489

Artvin

4,47

161.544

Bartın

4,51

166.268

Afyonkarahisar

4,64

642.043

Konya

4,84

3.256.424

Mersin

4,84

2.239.997

Kırıkkale

4,89

246.462

Ardahan

4,93

85.439

Batman

4,94

309.596

Sivas

5,02

585.638

Şanlıurfa

5,70

1.109.554

Erzincan

5,91

222.918

Gaziantep

5,94

5.421.018

Düzce

6,07

509.529

Iğdır

6,15

157.048

Diyarbakır

6,23

1.369.217

Adana

6,39

3.992.478

Hatay

6,44

2.730.818

Mardin

7,08

785.740

Kütahya

7,50

786.826


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