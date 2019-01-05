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Borcu olanlar dikkat! Kritik süreç 28 Şubat'a kadar uzatıldı

Yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde 28 Aralık 2018 itibariyle ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyen borçlular, ödemelerini Şubat ayı sonuna kadar yapabilecek.

05 Ocak 2019 Cumartesi 12:11
Borcu olanlar dikkat! Kritik süreç 28 Şubat'a kadar uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girdi. Buna göre ödemelerini zamanında yapamadıkları için yapılandırma hakkını kaybeden borçlular Şubat sonuna kadar ödeme yaparak kanundan yararlanabilecek.

Usul ve esaslar belirlendi

Tebliğle, Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un ilgili maddelerinin uygulamasına dair usul ve esasları belirlendi.

Ödeme yapan yapılandırmadan faydalanacak

Buna göre, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve ilgili maddesi kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde 28 Aralık 2018 itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyen borçlular, söz konusu tutarları geç ödeme zammıyla birlikte 28 Şubat'a kadar ödemeleri halinde yapılandırmadan yararlanmaya devam edebilecek.

Verilen ek süreden yararlanılabilmesi için ayrıca yazılı bir başvuru aranmayacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 12:11
  1. 28 Şubat
  2. Maliye Bakanlığı
  3. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  4. Resmi Gazete

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