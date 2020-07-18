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Ekonomi

Borcu olan yandı! Yeni sistem çok can yakacak

İcra İflas Kanunu’na eklenen yeni bir maddeyle, kesinleşmiş alacaklar için icra dairelerine gidilmeden elektronik ortamda haciz işlemleri anında başlatılabilecek.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 16:30:00 -
Borcu olan yandı! Yeni sistem çok can yakacak

Yeni sistemle birlikte alacaklılar, ödeme gücü olan borçlulardan örneğin 3 gün gibi daha kısa süre içinde alacaklarını tahsil edebilecekler. Düzenleme, avukatların icra dairelerine gitmeden haciz işlemini başlatmasına da imkan sağladı.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen bir önergeyle 2004 sayılı İcra İflas Kanunu'nun 78'inci maddesinin birinci fıkrasına, “Bu takdirde icra dairesi, tespit edilen mal, hak veya alacağı, elektronik ortamda haczeder” cümlesi eklendi.

Önergenin gerekçesinde, eklenen cümleyle borçlunun mal, hak ve alacağının elektronik ortamda da haczedilebileceğinin açıkça hükme bağlandığı belirtildi.

Evrağa gerek yok

Hukukçular, elektronik ortamda haciz sisteminin başlatılmasıyla birlikte kesinleşmiş alacakların haciz yoluyla tahsilatı için gereken bir dizi prosedürün ortadan kalkacağını, avukatların icra dairelerine gitmeden, icra memurlarına elden evrak vermeden bilgisayar üzerinden haciz sürecini başlatabileceklerini belirttiler.

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Yorumlar

Metin Uyulan

Roma hukuku bu gidişat işe yakında alacaklı borçluyu köşe de yapar . Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete .
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