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Yerel Borcu için evlendi, boşanıp nafaka ve tazminat alacaktı! Yargıtay'dan emsal karar
Yerel

Borcu için evlendi, boşanıp nafaka ve tazminat alacaktı! Yargıtay'dan emsal karar

Borcu olduğu gerekçesiyle evlenen kadın, Yargıtay'dan gelen haberle yıkıldı. Emsal kararla borç ödemek için evlendikten sonra kocasından nafaka ve tazminat talep edenlerin planı suya düştü.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 11:06:00 -
Borcu için evlendi, boşanıp nafaka ve tazminat alacaktı! Yargıtay'dan emsal karar

Son zamanlarda artış gösteren 'maddi çıkar amacıyla' yapılan evliliklerle alakalı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden emsal nitelikte bir karar çıktı.

Aile Mahkemesi'ne müracaat eden bir kadın, şiddetli geçimsizlik sebebiyle kocasından boşanmak istediğini bildirdi.

Yapılan yargılamada kocanın kusurlu olduğu gerekçesiyle kadın lehine nafaka ve tazminata hükmedildi.

Davalı koca kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Davacı kadının borçlarını ödemek için evlendiğine dikkat çekilen kararda, "Aile kurma maksadı olmayıp sadece borçlarını ödetmek amacıyla evlenen kadın, boşanmada kusurludur" denildi.

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