Borç yapılandırma son başvuru tarihi | "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 17 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren karara göre; gelir, kurumlar KDV, ÖTV, MTV, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileri, ceza ve gecikme faizleri, prim borçları, köprü ve trafik cezaları, öğrenim kredisi borcu, kamunun kira alacakları, TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları ile orman köylülerinin kredileri kapsam dahilinde yer alıyor. Kanunun yürürlüğe girmesiyle bugüne kadar 6 milyon 575 bin mükellef başvuru yaptı. Henüz borç yapılandırması yapmayanlar ise başvuru tarihinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyordu. Peki, borç yapılandırma başvuru tarihi ne zamana uzatıldı?

Borç yapılandırma uzatıldı mı? | Vergi borcu yapılandırma ne zaman son?

Borç yapılandırma işlemi 31 Aralık 2020'de sona eriyordu. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre süre bir ay uzatıldı. Borç yapılandırma işlemi böylelikle 31 Ocak 2021'de sona erecek. SGK borçlarına ait ilk taksit 28.02.2021 tarihine kadar; vergi borçları, belediye borçları ve diğer kamu borçlarına ait yapılandırmaların ilk taksiti 31.01.2021 tarihine kadar ödenecekti. Alınan kararla ilk taksit ödemeleri de 1 ay uzatıldı.

Vatandaşlar borç yapılandırma işlemlerini vergi dairelerinden ya da İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden online olarak yapabiliyor. İnteraktif Vergi Dairesi’ne TC kimlik numaranız ve e devlet şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

Başvuruda bulunan vatandaşlara, borçlarını peşin ya da 6, 9, 12 veya 18 taksitle ödeme imkanı sağlanıyor. Tercih edilen ödeme süresine göre kanunla belirlenmiş oranda bir katsayı uygulanıyor. Bu kapsamda Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50, idari para cezalarının aslından yüzde 12,5 indirim uygulanıyor.