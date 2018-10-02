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Borç yapılandıranlar için ilk taksit ödeme süresi 15 gün uzatıldı

Kamuya ait borçlarını yapılandıran vatandaşların vergi dairelerinde oluşturduğu yoğunluk nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk taksit ödemeler için 15 günlük ek süre tanıdı.

02 Ekim 2018 Salı 08:10
Borç yapılandıranlar için ilk taksit ödeme süresi 15 gün uzatıldı

Kamuya ait borçlarını yapılandıran vatandaşlar, ilk taksit ödemelerini yapabilmek için vergi dairelerine akın etti.

Binlerce kişinin gittiği vergi dairelerinde oluşan yoğunluğu gören Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşlara bir fırsat daha sundu.

SON GÜN 15 EKİM

İlk taksit ödemeleri için vatandaşlara 15 günlük ek süre tanındı. Buna göre; ilk taksit ödemeleri için son gün 15 Ekim olarak belirlendi.

BU SON YAPILANDIRMA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu yapılandırmanın son kez yapıldığını belirterek vatandaşların yapılandırma fırsatını kaçırmaması gerektiğini söylemişti.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 08:10
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  2. vergi
  3. borç yapılandırma

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş29 dk önce
    millette paramı kaldı bu ekonomik kırizlerden ve devalüasyon zamlardansonra. istediğin kadar uzat süreyi. en iyisi süresiz yap sende kurtul devamlı süre uzatmaktan.
  • Kenan KocKenan Koc52 dk önce
    MescidiAksa bizim kıblemiz diyor.Başkn Erdogan. İsrail MescidiAksadaVurup vurupdüşürüyortam birhaftadırFilistinlileri.BaşkanErdogan Vize bile koyamıyor İsraile..
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