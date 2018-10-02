Borç yapılandıranlar için ilk taksit ödeme süresi 15 gün uzatıldı

Kamuya ait borçlarını yapılandıran vatandaşlar, ilk taksit ödemelerini yapabilmek için vergi dairelerine akın etti.

Binlerce kişinin gittiği vergi dairelerinde oluşan yoğunluğu gören Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşlara bir fırsat daha sundu.

SON GÜN 15 EKİM

İlk taksit ödemeleri için vatandaşlara 15 günlük ek süre tanındı. Buna göre; ilk taksit ödemeleri için son gün 15 Ekim olarak belirlendi.

BU SON YAPILANDIRMA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu yapılandırmanın son kez yapıldığını belirterek vatandaşların yapılandırma fırsatını kaçırmaması gerektiğini söylemişti.