Borç krizi! Medya devleri satışa çıkıyor!

İngiliz Daily ve Sunday Telegraph gazeteleri, Barclay ailesinin yaklaşık 1 milyar sterlinlik ödenmemiş borç nedeniyle en değerli medya varlıklarının kontrolünü kaybetmesinden sonra satışa çıkarılacak.

The Bank of Scotland, nihai olarak ulusal gazeteleri ve Spectator dergisini kontrol eden holding şirketindeki Barclay ailesine ait hisselere el koymak için AlixPartners firmasını resmi alıcı olarak atadı.

Bankanın bir sözcüsü, borçların "geri ödeneceklerine dair hiçbir işaret olmadan" temerrüde düştüğünü söyleyerek, yayıncının holding şirketini yediemine almaktan başka çaresi kalmadığını açıkladı. Banka, sahiplerle "uzun bir süredir" görüşmeler yapıldığını, ancak "anlaşmaya varılamadığını" belirtti.

1 milyar sterline yakın kredinin geri ödenmemesi üzerine harekete geçen banka, Barclay ailesinin atadığı yönetim kurulu üyelerini görevden alıp yerlerine bağımsız yöneticiler atamak ve Telegraph'ı açık artırmaya çıkarmak istiyor.

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